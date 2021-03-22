Борис Игнатьев: Главное, чтобы сейчас Игнашевич не разочаровался и продолжил тренировать

Бывший тренер и вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев дал комментарий после ухода Сергея Игнашевича из московского клуба.

«Я о причинах этого решения не знаю. Это нормальный процесс, каждый тренер знает, что его уволят, единственный вопрос - когда. Оценить работу Игнашевича мне трудно, для этого нужно находиться в клубе.

Изначально я был рад, что талантливый футболист пошел работать тренером. Главное, чтобы сейчас он не разочаровался из-за этой отставки и продолжил свой путь в тренерской профессии», - приводит слова Игнатьева «СЭ».

Напомним, что Игнашевич возглавлял «Торпедо» с 2019 года.

Отметим, что московский клуб не побеждал в ФНЛ с ноября, а в марте проиграл четыре встречи подряд и опустился на шестое место в таблице.