Дмитрий Кузнецов - об отставке Игнашевича: Людям без опыта доверяют тренировать - вот вам результат

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов дал комментарий после ухода Сергея Игнашевича с поста наставника «Торпедо».

«Людям, которые только закончили играть, доверяют работу без опыта. В мое время говорили: «Наберись опыта, потренируй где-нибудь в КФК». Сейчас же все изменилось. Люди без опыта начинают тренировать, вот вам результат.

Игнашевича в ЦСКА? Пусть они тогда Красича возьмут. Просто смех, ЦСКА уже не знает, что делать», - приводит слова Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, что Игнашевич возглавлял «Торпедо» с 2019 года.

Отметим, что московский клуб не побеждал в ФНЛ с ноября, а в марте проиграл четыре встречи подряд и опустился на шестое место в таблице.