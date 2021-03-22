Игнашевич – болельщикам «Торпедо»: Спасибо за горячую поддержку и терпение

Российский тренер Сергей Игнашевич на своей странице в инстаграм поделился эмоциями после увольнения из московского «Торпедо».

«Хочу прежде всего поблагодарить Елену Еленцеву и Романа Авдеева за совместную работу и бесценный опыт! Большое спасибо всем футболистам, персоналу и сотрудникам клуба за профессионализм и помощь!

Спасибо всем болельщикам ФК «Торпедо» за горячую поддержку и, конечно, терпение!

Верю, что клуб в ближайшем будущем выйдет в Премьер-лигу и будет радовать всех нас своей игрой. Для этого есть все основания», – приводит слова Игнашевича RT.

Напомним, 41-летний тренер принял столичный клуб летом 2019 года. В нынешнем сезоне его команда занимает шестое место в таблице, а также идет на серии из четырех поражений кряду.