Александр Григорян: Всем очевидно, что «Тамбов» прекратит свое существование

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал ситуацию в футбольном клубе «Тамбов». Команда доигрывает сезон на деньги, выделенные РПЛ.

«Когда я принял команду, она уже выходила в РПЛ. На матчах было много болельщиков. Я понимал, что если игры будут именно в Тамбове, то эту машину не остановить. Люди, которые привели команду в высший дивизион, имеют феноменальный профессионализм. Огромный подвиг, что они вышли в РПЛ. Еще больший подвиг — это то, что «Тамбов» сумел там остаться. В то время никто не мог подумать, что команда так рухнет.

Подробности я не знаю и знать не хочу. Сейчас всем очевидно, что клуб прекратит свое существование», - сказал Григорян в интервью «Спорт-Экспрессу».

На данный момент «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав тринадцать очков в двадцати трех матчах.