Василий Березуцкий принял решение покинуть ЦСКА

Помощник главного тренера ЦСКА Василий Березуцкий покинет клуб, об этом сообщает «Чемпионат».

«Василий решил уйти из клуба, так как не согласен с видением руководства на развитие клуба», - сообщил близкий к команде источник.

Отмечается, что Алексей Березуцкий, занимающий те же должности, останется в клубе и продолжит работу.

Братья Березуцкие в качестве игроков выступали за армейцев на протяжении 16 лет в период 2002-2018 гг.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером ЦСКА станет хорватский специалист Ивица Олич.