Александр Григорян: Во Владивостоке я устраивал что-то на подобие КВН

Бывший главный тренер футбольного клуба «Луч-Энергия» Александр Григорян рассказал о том, как разбавлял атмосферу в команде после длительных перелетов.
«Во Владивостоке я вообще устраивал что-то на подобие КВН. Мы делились на команды, я давал темы. Мы все готовились, а потом собирались вместе смотрели, что получится. Мы ржали, снимали на телефоны. Это было впечатляюще. Но такое можно делать не везде. Тогда еще в команде был Дмитрий Кудряшов. У него была фантазия и интеллект, я мог такое дать. А когда такого человека в команде нет, то смысл? Это будет пытка для футболистов», - приводит «Спорт-Экспресс» слова специалиста.
Григорян возглавлял владивостокский «Луч-Энергию» в 2013-2014 и 2019 годах.
источник: «Спорт-Экспресс»