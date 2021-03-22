Хомуха - об Оличе: Одно дело быть помощником в сборной, другое - возглавить российский топ-клуб

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможное назначение на пост наставника армейцев Ивицы Олича.

«Олич - спорная кандидатура. И только время покажет, правильное было принято решение или нет. Одно дело быть помощником главного тренера в сборной — даже не в клубе, а другое — возглавить российский топ-клуб.

Единственный плюс, который возможен в краткосрочной перспективе — это дополнительные эмоции, которые могут получить игроки с приходом нового тренера. Все футболисты будут максимально заинтересованы проявить себя, показать товар лицом. Как мне кажется, здесь расчет как раз на эмоциональность», - приводит слова Хомухи «РБ-Спорт».

Олич на данный момент является помощником главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.

Напомним, что хорват выступал за ЦСКА в качестве игрока с 2003 по 2006 год.