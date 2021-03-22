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22 марта 13:52
автор: Степан Шереметьев

Хомуха - об Оличе: Одно дело быть помощником в сборной, другое - возглавить российский топ-клуб

Ранее сообщалось, что на посту главного тренера московского ЦСКА Виктора Гончаренко сменит хорватский специалист Ивица Олич.

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможное назначение на пост наставника армейцев Ивицы Олича.

«Олич - спорная кандидатура. И только время покажет, правильное было принято решение или нет. Одно дело быть помощником главного тренера в сборной — даже не в клубе, а другое — возглавить российский топ-клуб.

Единственный плюс, который возможен в краткосрочной перспективе — это дополнительные эмоции, которые могут получить игроки с приходом нового тренера. Все футболисты будут максимально заинтересованы проявить себя, показать товар лицом. Как мне кажется, здесь расчет как раз на эмоциональность», - приводит слова Хомухи «РБ-Спорт».

Олич на данный момент является помощником главного тренера сборной Хорватии Златко Далича.

Напомним, что хорват выступал за ЦСКА в качестве игрока с 2003 по 2006 год.

В нынешнем сезоне чемпионата России красно-синие после 23-х туров расположились на пятой строчке, набрав 40 очков.

источник: «РБ-Спорт»
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