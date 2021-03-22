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22 марта 14:33
автор: Александр Поволоцкий

Гари Невилл: У «МЮ» был отличный шанс завоевать Кубок Англии с Сульшером

Героем встречи стал форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо, который сделал дубль и отдал голевую передачу

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал игру манкунианцев в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Лестера» (1:3).

«Это был реальный шанс завоевать трофей под руководством Сульшера. К тому же, победителю матча в соперники по полуфиналу доставался «Саутгемптон». Я слушал репортаж об игре в автомобиле, и когда «МЮ» смог отыграться, то верил, что они своего не упустят. Тем более, что «Юнайтед» неплохо играет на выезде. Но они пропустили все шансы.

Теперь приоритетной остается возможность занять второе место в АПЛ. Также у «МЮ» осталась Лига Европы», — приводит слова Невилла Mirror.

Напомним, что в четвертьфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с испанской «Гранадой».

источник: The Mirror
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