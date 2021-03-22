Оздоев не примет участие в игре с Мальтой

Хавбек «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев не сыграет в матче отборочного цикла к чемпионату мира-2022 с «Мальтой», сообщает «твиттер» национальной команды.

«Оздоев продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сегодня часть тренировки он провел на футбольном поле, часть - в тренажерном зале он провел на футбольном поле», - говорится в сообщении.

Напомним, что игра Россия - Мальта состоится 24 марта в Та-Кали. Также национальная команда проведет домашний матч со Словенией (27 марта) и сыграет на выезде со Словакией (30 марта).