Гончаренко покинул пост главного тренера ЦСКА

Виктор Гончаренко и московский ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию.

— Для меня было честью работать в таком великом клубе как ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце, — приводит слова белорусского специалиста официальный сайт красно-синих.

Напомним, что в 2018 году Гончаренко с ЦСКА выиграл Суперкубок России.