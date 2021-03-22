Евгений Алдонин: Назначение Олича вызывает вопросы у многих

Экс-полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал назначение своего бывшего одноклубника на пост главного тренера красно-синих.

— Назначение Олича вызывает вопросы у многих. Как игрока мы его прекрасно знаем, но в плане тренерской деятельности не особо. Только то, что он работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии. Не знаю, за какой спектр деятельности отвечал Ивица, но на ЧМ-2018 года Хорватия смотрелась более чем достойно. Желаю ему удачи в любом случае, — приводит слова Алдонина Sport24.

Напомним, что в составе столичного клуба Олич трижды становился чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.