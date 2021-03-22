Виктор Онопко: Думал, что Гончаренко доработает в ЦСКА до конца сезона

Экс-наставник красно-синих Виктор Онопко прокомментировал отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера ЦСКА. Вместе они проработали пять лет в штабе столичной команды.

«Мне ни грустно, ни весело. Главное, чтобы Виктор Михайлович был здоров, чтобы в семье было все хорошо. Я думал, что он доработает до конца сезона, как минимум. Это было бы логично во всех отношениях. Он прошел сборы, сделали много перемен, все должно было пойти на пользу, новые игроки, помощники, аналитики. Заложили много вещей, которые должны были помочь команде.

Не знаю, что происходило внутри. Возможно, что-то подтолкнуло руководство, может, сам Гончаренко захотел. Период работы с ним запомнится разным. Но было бы логично дать ему довести сезон», — сказал Онопко в интервью «Чемпионату».

По сообщениям СМИ, главным тренером ЦСКА станет хорватский специалист Ивица Олич. На данный момент армейцы занимают пятую строчку в таблице РПЛ.