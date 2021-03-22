Экс-вратарь сборной СССР Гонтарь: Бессмысленно уговаривать Акинфеева вернуться в сборную России

Бывший вратарь сборной СССР Николай Гонтарь поделился мнением о теоретическом возвращении Игоря Акинфеева в сборную России.

— Бессмысленно его уговаривать, это будет индивидуальное решение Игоря. Мы не знаем его внутреннее состояние, можем только догадываться. Я не сомневаюсь, что болельщики хотят видеть его на Евро. У многих специалистов такое же мнение. Однако надо понимать, что для вратаря участие в таком турнире — это огромное нервное напряжение, колоссальная психологическая нагрузка. И он уже сам будет определять для себя, нужно ли ему это на данном этапе или нет, — передает «РБ-Спорт» слова Николая Павловича.

Напомним, что Акинфеев является рекордсменом по проведенным матчам в сборной России среди вратарей (110 матчей).