ЦСКА: Василий и Алексей Березуцкие продолжат свою работу в клубе

Московский ЦСКА опроверг информацию, что помощник главного тренера и заместитель генерального директора Василий Березуцкий покинет клуб.
«Василий и Алексей Березуцкие, Александр Ермакович и остальные члены тренерского штаба продолжат свою работу в ЦСКА», - написал клуб в своем «твиттере».
Ранее Виктор Гончаренко покинул пост наставника красно-синих, на его место был назначен Ивица Олич.
Напомним, что братья Березуцкие в качестве игроков выступали за армейцев на протяжении 16 лет в период 2002-2018 гг.
источник: ПФК ЦСКА