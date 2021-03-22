Экс-игрок ЦСКА Масалитин – об отставке Гончаренко: Возможно, случился какой-то форс-мажор

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал отставку Виктора Гончаренко с поста главного тренера столичной команды.

— Если Гончаренко и нужно было убирать, то в зимнюю паузу, или когда он съездил в Беларусь отдохнуть после игры. Возможно, случился какой-то форс-мажор, и нужно было уже срочно менять Гончаренко. Тут еще появилась информация, что Гончаренко во время своего отъезда в Беларусь уже вел переговоры с «Краснодаром». Насколько она правдива, я не берусь судить, но подобные слухи ходят. Может, эта информация всплыла и поспособствовала этому решению, — передает слова Масалитина «Чемпионат».

Стоит добавить, что в 2018 году Гончаренко с московскими армейцами стал обладателем Суперкубка России.