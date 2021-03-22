Топ-клубы АПЛ заинтересованы в подписании форварда «Зальцбурга» Дака

Нападающий «Ред Булл Зальцбург» Патсон Дака входит в сферу интересов сразу нескольких топовых клубов чемпионата Англии.

Как сообщает Salzburger Nachrichten, 22-летнего замбийца хотят приобрести «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Отмечается, что австрийский клуб планирует выручить за трансфер своего игрока не менее 20 миллионов евро.

Ранее стало известно о том, что за талантливого форварда также поборются «Арсенал» и «Вест Хэм».

Дака находится в клубной системе «Зальцбурга» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче, забил 27 голов и отдал восемь ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.