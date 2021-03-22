«Милан» не собирается продавать Беннасера

Руководство «Милана» планирует продолжить сотрудничество с опорным полузащитником команды Исмаэлем Беннасером.

Согласно информации Calcio Mercato, россонери обеспокоено ситуацией с возможным уходом 23-летнего алжирца этим летом из клуба. Отметим, что опция выкупа футболиста составляет 50 миллионов евро. Ранее хавбеком был всерьез заинтересован «Манчестер Сити».

Как сообщает источник, миланская команда собирается в ближайшее время предложить игроку новый контракт на улучшенных условиях.

Беннасер перешел в «Милан» в августе 2019 года из «Эмполи» за 16,2 миллиона евро. В общей сложности он отыграл за красно-черных 56 матчей, забил один гол и отдал пять ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.