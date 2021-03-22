«Реал» интересуется нападающим «Болоньи» Барроу

Форвард «Болоньи» Муса Барроу может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в услугах 22-летнего гамбийца заинтересован мадридский «Реал», намеренный усилить атакующую линию своей команды. Отмечается, что сделка может состояться в летнее трансферное окно.

Барроу является воспитанником академии «Аталанты». В «Болонью» он перешел в январе прошлого года – сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард забил семь голов и отдал девять результативных передач в 30 матчах. Он является вторым бомбардиром своей команды, уступая лишь полузащитнику Роберто Сориано (9 голов).