ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 17:00 Металлург Мг 0 Авангард 0 П1 2.48 Х 3.60 П2 2.70
Еврокубок 19:00 УНИКС 0 Локомотив-Куба 0 П1 1.55 П2 2.45
КХЛ - плей-офф 19:30 Динамо М 0 СКА 0 П1 2.34 Х 3.60 П2 2.85
Германия - Вторая Бундеслига 22:30 Фортуна 0 Бохум 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.85
22 марта 16:35

«Реал» интересуется нападающим «Болоньи» Барроу

Трансфер между клубами может состояться летом 2021 года.

Форвард «Болоньи» Муса Барроу может продолжить свою карьеру в чемпионате Испании, сообщает Calcio Mercato.

По информации источника, в услугах 22-летнего гамбийца заинтересован мадридский «Реал», намеренный усилить атакующую линию своей команды. Отмечается, что сделка может состояться в летнее трансферное окно.

Барроу является воспитанником академии «Аталанты». В «Болонью» он перешел в январе прошлого года – сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

В нынешнем сезоне форвард забил семь голов и отдал девять результативных передач в 30 матчах. Он является вторым бомбардиром своей команды, уступая лишь полузащитнику Роберто Сориано (9 голов).

источник: Calcio Mercato
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Первый канал не будет показывать в прямом эфире короткую программу у пар на ЧМВ Стокгольме проходят женские тренировки перед ЧМ-2021"Колорадо" разгромил "Миннесоту", Капризов - один из худшихАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделасьЭти упражнения сделают вас выносливее: проверено
Мбаппе забил 100 голов в 22 года. А вот в каком возрасте это делали Дзюба и другие росбомбардиры
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, оформив дубль в ворота "Лиона", довел число своих голов в национальном чемпионате до ста. Француз достиг этого рубежа более молодым, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Что у говорить о лучших российских бомбардирах.
Японская угроза русскому золоту. Эксперты уверены: Кихира попортит нервы Трусовой и Щербаковой
24 марта в Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию, главным событием которого станет турнир одиночниц.
Дарья Касаткина — укротительница мячиков. Ставка на красоту #22
Героиней нашей рубрики стала новоиспеченная чемпионка теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Перевес Орзул над Нагучевым становится угрожающим. Итоги 3-го раунда «Битвы полов»
«Папа с мамой найдут, куда пристроить шайбу». Защитник «Авангарда» — о серии с «Магниткой»
Дамир Шарипзянов поделился с «Плеймейкером» эмоциями от первого в карьере гола в Кубке Гагарина и ожиданиями от продолжения четвертьфинала против "Металлурга".
«Моргенштерна накроет волной». Бойцы и боксеры возмущены назначением рэпера пиарщиком банка
Продолжает набирать обороты скандал, связанный с назначением в один из крупнейших банков страны на должность директора по работе с молодежью популярного рэпера Моргенштерна.
Хабиб ушел не из-за денег. Теперь его называют «мишкой» и «болваном»
Окончательное решение Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру остается главной темой в мире смешанных единоборств.
Скажите «Буч»! Все ждали подвигов от Овечкина и Капризова, а выстрелил совсем другой русский
«Вашингтон» Александра Овечкина проиграл в НХЛ «Рейнджерс» Артемия Панарина (1:3), а «Миннесота» Кирилла Капризова была разгромлена «Колорадо» (0:6).
Русское сердце не спасло немца Дайнеса от русского нокаута. Как Бетербиев защитил два пояса
Российский боксер-полутяжеловес Артур Бетербиев в поединке с немцем Адамом Дайнесом защитил сразу два чемпионских титула, добившись победы техническим нокаутом в десятом раунде.
Орешкин выбрал Олича. ЦСКА взял пример со «Спартака»
Назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА - дело решенное. Разбираемся, насколько оправдан выбор главы совета директоров красно-синих Максима Орешкина, который настоял на приглашении экс-форварда команды на место Виктора Гончаренко.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика