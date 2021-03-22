«Ювентус» хочет вернуть Кина

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мойзе Кин, арендованный у «Эвертона» до конца сезона-2020/21, может вернуться в «Ювентус».

По информации Tutto Juve, туринский клуб готов предложить 21-летнему итальянцу долгосрочный контракт и сделать его одним из важных игроков своей линии атаки. Сделка должна состояться ближайшим летом.

Напомним, что форвард является воспитанником академии «бьянконери». В составе взрослой команды «старой синьоры» он провел 21 игру, забив восемь голов. В августе 2019 года руководство туринцев приняло решение продать футболиста в «Эвертон» за 27,5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кин выступает за «ПСЖ» на правах аренды – в 29 матчах парижан он отличился 15 забитыми мячами и одной результативной передачей.