Официально: «Лейпциг» подписал контракт с защитником «Страсбура» Симаканом

Пресс-служба «Лейпцига» сообщила о переходе в команду центрального защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана.

Согласно информации портала Transfermarkt, немецкий клуб заплатил за трансфер 20-летнего француза 15 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года. Нынешний сезон футболист доиграет в своем прежнем клубе и присоединится к «быкам» ближайшим летом.

Таким образом, французский игрок станет заменой своему соотечественнику Дайо Упамекано, подписавшего контракт с «Баварией».

Симакан выступал за «Страсбур» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 44 матча, забил один гол и отдал один ассист.