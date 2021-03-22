Роман Широков: Было бы более логично, чтобы пост главного тренера ЦСКА доверили братьям Березуцким

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков оценил перспективы Ивицы Олича на посту главного тренера ЦСКА.

Отметим, что в московском клубе 41-летний хорват заменит Виктора Гончаренко, руководившего командой c декабря 2016 года.

– Я не знаю Олича как тренера, поэтому мне сложно сказать, что он может улучшить результаты ЦСКА в этом сезоне. Будем смотреть, как он проявит себя. С моей точки зрения было бы более логично, чтобы пост доверили братьям Березуцким, но видимо у ЦСКА другое понимание на этот счет. Вася давно в системе армейцев, он знает всех игроков, да и менять по большому счету ничего не надо было бы, – приводит слова Широкова Sport24.

Напомним, Олич завершил свою игровую карьеру в июле 2017 года. В октябре того же года он приступил к должности ассистента главного тренера сборной Хорватии.

После 23 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Вероятнее всего, тренерский дебют Олича в армейском клубе состоится 4 апреля в гостевом матче с «Тамбовом».