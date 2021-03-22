Юрий Семин: Игнашевич – молодой и перспективный тренер, он хорошо поработал в «Торпедо»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился мыслями по поводу ухода Сергея Игнашевича с поста главного тренера «Торпедо».

Отметим, что сегодня, 22 марта, 41-летний специалист и московский клуб приняли решение завершить сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

– Игнашевич хорошо работал в «Торпедо». У него огромный опыт, которым он мог бы и дальше делиться с игроками. Сергей сейчас отдохнет и продолжит работать, он молодой и перспективный тренер, – цитирует Семина Sport24.

Игнашевич вступил на свой пост в июне 2019 года. Под его руководством команда провела 63 матча, одержала 35 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 17 поражений.

Отметим, что «Торпедо» не побеждает в ФНЛ на протяжении семи последних туров кряду. На данный момент москвичи занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.