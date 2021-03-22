Нагельсманн может возглавить «Рому»

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн может занять аналогичный пост в «Роме».

По информации Calcio Mercato, римский клуб рассчитывает на то, что 33-летний специалист станет отличной заменой Паулу Фонсеке, который близок к тому, чтобы покинуть команду по окончании текущего сезона.

Ранее сообщалось об интересе к немецкому тренеру со стороны «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

Нагельсманн возглавил «Лейпциг» в июле 2019 года. Под его руководством клуб отыграл 85 матчей, одержал 51 победу, 20 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений. Контракт специалиста рассчитан до лета 2023-го.

На данный момент «быки» занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 57 очков после 26 туров.