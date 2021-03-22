Неймар близок к подписанию пятилетнего контракта с «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар находится в шаге от продления контракта с командой.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, новое соглашение между 29-летним бразильцем и парижанами будет рассчитано до 30 июня 2026 года. Отмечается, что в ближайшее время стороны согласуют последние детали сделки.

Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Барселоны» за 222 миллиона евро. С тех пор он отыграл за французский клуб 104 матча, забил 83 гола и отдал 47 ассистов. Его нынешний контракт истекает летом 2022-го.