«ПСЖ» готов конкурировать с «Барселоной» за Депая

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай может продолжить свои выступления в чемпионате Франции.
Согласно утверждению El Mundo Deportivo, в услугах 27-летнего голландца заинтересован действующий чемпион Лиги 1 – «Пари Сен-Жермен». Таким образом, парижская команда надеется побороться с «Барселоной» за подписание форварда сборной Нидерландов на правах свободного агента ближайшим летом.
Также нападающего намерен прибрести «Ювентус».
Депай выступает за «Лион» с января 2017 года. С тех пор он провел за клуб 169 матчей, забил 69 голов и отдал 52 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2021-го.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.