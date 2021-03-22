«ПСЖ» готов конкурировать с «Барселоной» за Депая

Мбаппе забил 100 голов в 22 года. А вот в каком возрасте это делали Дзюба и другие росбомбардиры

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, оформив дубль в ворота "Лиона", довел число своих голов в национальном чемпионате до ста. Француз достиг этого рубежа более молодым, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Что у говорить о лучших российских бомбардирах.