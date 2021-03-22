ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Еврокубок перерыв УНИКС 51 Локомотив-Куба 42 П1 1.16 П2 5.20
КХЛ - плей-офф 1-й период Динамо М 0 СКА 1 П1 2.25 Х 3.70 П2 3.00
Германия - Вторая Бундеслига 22:30 Фортуна 0 Бохум 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.85
22 марта 18:39
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Соломатин: С Гончаренко нужно было попрощаться раньше и назначить Овчинникова

Сегодня новым главным тренером армейцев был назначен Ивица Олич.

Чемпион России 2003 года в составе ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал перемены на тренерском мостике московского клуба.

Сегодня Виктор Гончаренко официально покинул должность главного тренера. Его преемником стал бывший нападающий армейцев Ивица Олич, который ранее помогал в сборной Хорватии Златко Даличу, но еще не работал самостоятельно.

«Я думаю, с Гончаренко нужно было попрощаться раньше, – рассказал Соломатин в интервью для News.ru – После того побега в Белоруссию в июне прошлого года надо было назначить Сергея Ивановича Овчинникова. Результаты команды в последних двух сезонах, особенно в еврокубках, намекали на то, что что-то идет не так

Пауза, вызванная играми за сборную, потом два матча с не самыми сильными соперниками –думаю, сейчас подходящее время, чтобы сменить тренера. Больше тянуть не было смысла, нужно было как можно скорее что-то решить. Любой тренер, даже Ивица Олич, придаст свежий импульс, который поможет команде в оставшихся матчах одолеть соперников

Многое будет зависеть от того, кто будет помогать Ивицу Оличу в ЦСКА. Даже великий сэр Алекс Фергюсон приезжал на тренировки и смотрел на них со стороны, а за рабочий процесс отвечали помощники. Он полностью им доверял».

20 июня прошлого года ЦСКА дома проиграл «Зениту» 0:4, и Гончаренко уехал в Белоруссию на несколько дней. В дальнейшем он продолжил работу в московском клубе.

источник: News.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Семененко и Коляда показали чистый прокат на тренировке в СтокгольмеКасаткина улучшила свой рейтинг WTAМакгрегор: "8 нокаутов в 30 боях – это ни о чем"Американец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделасьНорвежец из ЦСКА приехал в Москву и возмутился «сумасшествию»
Олич пишем — Пирло и Игнашевич в уме. Как бы ЦСКА не наступил на туринско-автозаводские грабли
«Будет востребован на постсоветском пространстве». Хомуха — о Гончаренко после ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха победился с «Плеймейкером» мнением по поводу отставки Виктора Гончаренко.
Мбаппе забил 100 голов в 22 года. А вот в каком возрасте это делали Дзюба и другие росбомбардиры
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, оформив дубль в ворота "Лиона", довел число своих голов в национальном чемпионате до ста. Француз достиг этого рубежа более молодым, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Что у говорить о лучших российских бомбардирах.
Японская угроза русскому золоту. Эксперты уверены: Кихира попортит нервы Трусовой и Щербаковой
24 марта в Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию, главным событием которого станет турнир одиночниц.
Дарья Касаткина — укротительница мячиков. Ставка на красоту #22
Героиней нашей рубрики стала новоиспеченная чемпионка теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Перевес Орзул над Нагучевым становится угрожающим. Итоги 3-го раунда «Битвы полов»
«Папа с мамой найдут, куда пристроить шайбу». Защитник «Авангарда» — о серии с «Магниткой»
Дамир Шарипзянов поделился с «Плеймейкером» эмоциями от первого в карьере гола в Кубке Гагарина и ожиданиями от продолжения четвертьфинала против "Металлурга".
«Моргенштерна накроет волной». Бойцы и боксеры возмущены назначением рэпера пиарщиком банка
Продолжает набирать обороты скандал, связанный с назначением в один из крупнейших банков страны на должность директора по работе с молодежью популярного рэпера Моргенштерна.
Хабиб ушел не из-за денег. Теперь его называют «мишкой» и «болваном»
Окончательное решение Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру остается главной темой в мире смешанных единоборств.
Скажите «Буч»! Все ждали подвигов от Овечкина и Капризова, а выстрелил совсем другой русский
«Вашингтон» Александра Овечкина проиграл в НХЛ «Рейнджерс» Артемия Панарина (1:3), а «Миннесота» Кирилла Капризова была разгромлена «Колорадо» (0:6).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика