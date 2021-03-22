Андрей Соломатин: С Гончаренко нужно было попрощаться раньше и назначить Овчинникова

Чемпион России 2003 года в составе ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал перемены на тренерском мостике московского клуба.

Сегодня Виктор Гончаренко официально покинул должность главного тренера. Его преемником стал бывший нападающий армейцев Ивица Олич, который ранее помогал в сборной Хорватии Златко Даличу, но еще не работал самостоятельно.

«Я думаю, с Гончаренко нужно было попрощаться раньше, – рассказал Соломатин в интервью для News.ru – После того побега в Белоруссию в июне прошлого года надо было назначить Сергея Ивановича Овчинникова. Результаты команды в последних двух сезонах, особенно в еврокубках, намекали на то, что что-то идет не так

Пауза, вызванная играми за сборную, потом два матча с не самыми сильными соперниками –думаю, сейчас подходящее время, чтобы сменить тренера. Больше тянуть не было смысла, нужно было как можно скорее что-то решить. Любой тренер, даже Ивица Олич, придаст свежий импульс, который поможет команде в оставшихся матчах одолеть соперников

Многое будет зависеть от того, кто будет помогать Ивицу Оличу в ЦСКА. Даже великий сэр Алекс Фергюсон приезжал на тренировки и смотрел на них со стороны, а за рабочий процесс отвечали помощники. Он полностью им доверял».