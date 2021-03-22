Несту уволили из «Фрозиноне»

«Фрозиноне» на своем официальном сайте объявил об уходе Алессандро Несты с должности главного тренера.

Увольнение было оформлено спустя два дня после домашнего поражения от «Лечче» со счетом 0:3 в 30-м туре первенства итальянской серии B. «Фрозиноне» в данный момент занимает 12-е место, набрав 38 очков.

Нового тренера руководители клуба обещают представить в ближайшие дни.

Неста работал с командой с июня 2019 года. В сезоне-2019/20 желто-синие заняли восьмое место, а затем добрались до финала плей-офф за право выхода в серию А, где уступили «Специи».

До «Фрозиноне» чемпиона мира 2006 года тренировал ФК «Майами» и «Перуджу».