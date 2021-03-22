Сергей Кирьяков: Достижения Олича в качестве игрока ЦСКА перевесили его тренерские качества

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков считает рискованным шагом назначение Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 23 марта ассистента главного тренера сборной Хорватии представят в качестве нового наставника армейской команды.

– Назначение Олича – это однозначно рисковый шаг, ведь специалист не работал главным тренером на каком-то высоком уровне. Но он много сделал для армейцев, и я думаю, что в этом плане игрок Олич перевесил тренера Олича. Сейчас акцент, наверное, в большей степени сделан на то, чтобы немного взбодрить команду и что-то поменять в эмоциональном плане, – цитируют Кирьякова «РИА Новости».

Напомним, Олич завершил свою игровую карьеру в июле 2017 года. В октябре того же года он приступил к должности ассистента главного тренера сборной Хорватии.

После 23 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Вероятнее всего, тренерский дебют Олича в армейском клубе состоится 4 апреля в гостевом матче с «Тамбовом».