Сын Семина будет помогать Батуренко в «Роторе»

Андрей Семин, сын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина, станет ассистентом Юрия Батуренко в «Роторе».

По информации телеканала «Матч ТВ», в ближайшее время о назначении 51-летнего Семина-младшего в тренерский штаб волгоградского клуба будет объявлено официально.

Ранее Андрей Семин и Батуренко вместе помогали Юрию Семину в «Габале», «Мордовии» и «Анжи».

Последним клубом Семина-младшего была эстонская «Нарва-Транс», где он проработал главным тренером лишь два с половиной месяца летом 2019 года.

Батуренко возглавил «Ротор» 20 марта. Следующий матч в РПЛ команда проведет 3 апреля против московского «Локомотива» на своем поле.