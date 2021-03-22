Фанаты «Торпедо» – Игнашевичу: Не будем сейчас изливать злость, просто скажем, что скучать не будем

«Запад-5», объединение фанатов московского «Торпедо», отреагировало на новость об увольнении Сергея Игнашевича с должности главного тренера.

Вот, что сказано в сообщении «Запад-5» в инстаграме:

«У тренера, который не уважает наши традиции и принципы, который не идет на диалог с трибуной, никогда не будет будущего в нашем клубе!

Не будем сейчас изливать злость, просто скажем, что скучать не будем! Игнашевич – OUT!»

Бывший защитник «Локомотива», ЦСКА и сборной России тренировал «Торпедо» с лета 2019 года. В прерванном из-за пандемии COVID-19 прошлом сезоне команда четвертое по итогам 27 сыгранных турниров, но проведение плей-офф за выход в РПЛ отменили.