«Манчестер Юнайтед» готов включить ван де Бека в сделку по переходу Санчо, Холанда или Аканджи

Центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к тому, чтобы покинут английский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает портал 90min, руководство «красных дьяволов» планирует предложить 23-летнего голландца дортмундской «Боруссии». При этом «манкунианцы» хотят совершить обмен с немецкой командой.

Ожидается, что в обратном направления может последовать один из следующих игроков «шмелей» – защитник Мануэль Аканджи, полузащитник Джейдон Санчо и нападающий Эрлинг Холанд.

Ван де Бек перешел в «МЮ» из «Аякса» в сентябре прошлого года за 39 миллионов евро, подписав пятилетний контракт. В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах, забил один гол и отдал один ассист.