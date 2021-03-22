«Ротор» расторг контракт с полузащитником Логвиненко

Пресс-служба «Ротора» объявила об уходе из команды опорного полузащитника Юрия Логвиненко.
По информации источника, контракт 32-летнего казахстанца с клубом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
– Состояние здоровья не позволяет Юрию полноценно принимать участие в тренировочном процессе, поэтому футболист и клуб приняли обоюдное решение о расставании, – говорится в заявлении.
Отметим, что Логвиненко присоединился к «Ротору» 31 января в статусе свободного агента. Однако хавбек не провел ни одной игры за волгоградцев. Ранее он на протяжении пяти лет выступал за «Астану».
В составе сборной Казахстана футболист провел 53 матча (5 голов).