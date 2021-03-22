Месси и Дибала представили новую форму сборной Аргентины (видео)

Официальный инстаграм Ассоциации футбола Аргентины представил рекламный ролик новой формы национальной команды.

Футболки, в которых аргентинцы должны выступить в оставшихся отборочных матчах и финальном турнире чемпионата мира в Катаре, представили нападающий Лионель Месси и Пауло Дибала.

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После четырех туров Аргентина занимает второе место в южноамериканском отборочном турнире ЧМ-2022, одержав три победы и набрав 10 очков. В финальную часть напрямую выйдут четыре лучшие команды, а сборная, которая займет пятое место, сыграет в межконтинентальном плей-офф.