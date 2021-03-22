Кристанте не поможет сборной Италии в ближайших матчах из-за травмы паха

Центральный полузащитник «Ромы» и сборной Италии пропустит мартовские матчи национальной команды в рамках квалификации к чемпионату мира 2022 года.
По информации Corriere dello Sport, 26-летний игрок покинул расположение сборной из-за травмы паха. О сроках восстановления хавбека пока неизвестно.
Отметим, что вчера, 21 марта, футболист провел полный матч с «Наполи» (0:2) в рамках 28-го тура Серии А.
Таким образом, Кристанте пропустит три игры сборной Италии – против команды Северной Ирландии (25 марта), Болгарии (28 марта) и Литвы (31 марта).
источник: Corriere dello Sport