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22 марта 20:27

Кулик покинул состав «Чайки»

Российский игрок стал игроком клуба из Песчанокопского в январе прошлого года.

«Чайка» расторгла контракт с центральным полузащитником Владиславом Куликом, сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги.

Отмечается, что соглашение 36-летнего россиянина с командой было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В октябре прошлого года хавбек получил травму передней крестообразной связки и мениска. По этой причине он провел в нынешнем сезоне лишь в 13 матчах, забив три гола.

Ранее Кулик выступал в таких командах, как «Ахмат», «Анжи», «Крылья Советов», «Кубань», «Оренбург», «Рубин» и «Тамбов».

После 31 тура ФНЛ «Чайка» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.

источник: ФК «Чайка»
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