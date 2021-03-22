Кулик покинул состав «Чайки»

«Чайка» расторгла контракт с центральным полузащитником Владиславом Куликом, сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги.

Отмечается, что соглашение 36-летнего россиянина с командой было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. В октябре прошлого года хавбек получил травму передней крестообразной связки и мениска. По этой причине он провел в нынешнем сезоне лишь в 13 матчах, забив три гола.

Ранее Кулик выступал в таких командах, как «Ахмат», «Анжи», «Крылья Советов», «Кубань», «Оренбург», «Рубин» и «Тамбов».

После 31 тура ФНЛ «Чайка» занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 40 очков.