Сергей Чепчугов: Олич имеет большое значение в истории ЦСКА

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о перспективах Ивицы Олича на посту главного тренера армейского клуба.

Ранее сообщалось, что завтра, 23 марта, 41-летний хорват будет официально представлен в качестве нового наставника красно-синих.

– Я хочу быть уверенным, что выбор ЦСКА верный. История клуба нам доказывает – в семье грамотные и мудрые люди! Олич имеет большое значение в истории ЦСКА. Я помню его, он человек-характер, настоящий боец! Я пожелаю ему удачи в том, чтобы он создал новую счастливую историю в качестве главного тренера! – приводит слова Чепчугова Sport24.

Напомним, что с июля 2017 года Олич занимал должность ассистента главного тренера сборной Хорватии.

После 23 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Вероятнее всего, тренерский дебют Олича в армейском клубе состоится 4 апреля в гостевом матче с «Тамбовом».