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22 марта 20:54

Алаба выбирает между «Барселоной» и «Реалом»

Летом 2021 года австриец станет свободным агентом.

Защитник «Баварии» Давид Алаба, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в одном из клубов чемпионата Испании.

Как сообщает немецкий журналист Макс Билефельд на своей странице в Twitter, 28-летний австриец уже отказался от предложений «Пари Сен-Жермен» и «Челси». Отмечается, что игрок мюнхенцев хочет перейти либо в «Барселону», либо в «Реал».

Напомним, по окончании текущего сезона Алаба покинет «Баварию» в статусе свободного агента. В составе команды он провел 421 матч, забил 33 гола и отдал 51 ассист.

источник: «Советский спорт»
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