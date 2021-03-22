Отавио продлил контракт с «Порту» – ранее игроком интересовались «Лестер» и «Милан»

Пресс-служба «Порту» объявила о продлении контракта с атакующим полузащитником команды Отавио.

По информации источника, новое соглашение 26-летнего бразильца с «драконами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку португальского клуба со стороны «Лестера» и «Милана». Обе команды планировали подписать игрока в статусе свободного агента ближайшим летом, так как предыдущий контракт футболиста истекал в конце сезона-2020/21.

Отавио выступает за «Порту» с 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 31 матче, забил пять голов и отдал восемь ассистов.