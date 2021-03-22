Агуэро в «Манчестер Сити» может заменить форвард «Саутгемптона» Ингз

«Манчестер Сити» заинтересован в переходе форварда «Саутгемптона» Дэнни Ингза.

Как сообщает телеканал Sky Sports, трансфер будет оформлен ближайшим летом в том случае, если команду Хосепа Гвардиолы покинет нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро.

По сведениям источника, «Сити» отказался от покупки Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии», поскольку немецкий клуб намерен получить 120 миллионов евро за норвежца, на которого также претендуют «Реал», «Манчестер Сити» и «Челси».

Контракт 32-летнего Агуэро рассчитан до 30 июня нынешнего года. Скорее всего, соглашение продлено не будет. Аргентинец в нынешнем сезоне из-за травм принял участие лишь в 14 матчах, забив три гола.

28-летний Ингз в 22 играх текущего чемпионата Англии отметился восемью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. За «Саутгемптон» нападающий английской сборной выступает с 2018 года после ухода из «Ливерпуля». Всего на его счету 92 матча, 42 гола и девять ассистов в составе «святых», а рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 22 миллиона евро.