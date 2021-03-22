Сергей Овчинников: Слуцкий – это вообще топ, равных ему нет в России уж точно

Бывший тренер ЦСКА Сергей Овчинников считает наставника «Рубина» Леонида Слуцкого лучшим тренером в России на данный момент.

Напомним, что 49-летний специалист является трехкратным чемпионом России.

– Слуцкий подкупает своей искренностью, добропорядочностью, интеллигентностью, эрудированностью. Будто про Капелло говорю? Больших тренеров многое роднит. Слуцкий – это вообще топ. Равных ему нет в нашей стране уж точно. Газзаев? Нет. Это не говорит о том, что Валерий Георгиевич плохой, но это разный уровень. «Жигули» – хорошая машина, но «Мерседес»… Понимаете, да? – сказал Овчинников в интервью YouTube-каналу oSporte TV.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года. Ранее он тренировал такие клубы как «ЦСКА», «Крылья Советов», ФК «Москва», «Халл Сити» и «Витесс». В период с августа 2015 по июнь 2016 года специалист руководил сборной России.