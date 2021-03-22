«Интеру» разрешили возобновить тренировки

Миланский «Интер» получил разрешение властей на возобновление тренировок.

Как сообщает пресс-служба миланского клуба, по результатам новой серии тестов в команде не было выявлено новых случаях заражения коронавирусом. Футболисты, которых вызвали в национальные команды, смогут вылететь из Милана частными рейсами. Так, например, Ромелу Лукаку уже отправился в расположении сборной Бельгии.

Напомним, что 18 марта стало известно, что положительные тесты на COVID-19 сдали четверо футболистов сине-черных: Данило Д'Амброзио, Самир Ханданович, Стефан де Врей и Матиас Весино. После этого Серия А перенесла на более поздний срок матч 28-го тура чемпионата Италии «Интер» – «Сассуоло», который должен был пройти в субботу 20 марта.