ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 22' Фортуна 0 Бохум 1 П1 5.20 Х 3.80 П2 1.70
22 марта 21:45
автор: Виктор Шарафудинов

«Интеру» разрешили возобновить тренировки

В субботу 20 марта команда Антонио Конте не смогла сыграть против «Сассуоло» из-за вспышки коронавируса.

Миланский «Интер» получил разрешение властей на возобновление тренировок.

Как сообщает пресс-служба миланского клуба, по результатам новой серии тестов в команде не было выявлено новых случаях заражения коронавирусом. Футболисты, которых вызвали в национальные команды, смогут вылететь из Милана частными рейсами. Так, например, Ромелу Лукаку уже отправился в расположении сборной Бельгии.

Напомним, что 18 марта стало известно, что положительные тесты на COVID-19 сдали четверо футболистов сине-черных: Данило Д'Амброзио, Самир Ханданович, Стефан де Врей и Матиас Весино. После этого Серия А перенесла на более поздний срок матч 28-го тура чемпионата Италии «Интер» – «Сассуоло», который должен был пройти в субботу 20 марта.

источник: ФК «Интер»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Опубликованы первые рендеры ноутбуков Samsung Galaxy Book Pro и Pro 360Samsung может выпустить смартфон с рекордной 200-Мп основной камеройКилиан Мбаппе забил 100-й гол в чемпионате Франции, установив очередной рекордИностранцам показали Алесю Кафельникову в чем мать родилаАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиДевушку футболиста «Ростова» пристыдили за откровенное фото
И Месси, и Левандовски, и Мбаппе. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг.
Олич пишем — Пирло и Игнашевич в уме. Как бы ЦСКА не наступил на туринско-автозаводские грабли
«Будет востребован на постсоветском пространстве». Хомуха — о Гончаренко после ЦСКА
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха победился с «Плеймейкером» мнением по поводу отставки Виктора Гончаренко.
Мбаппе забил 100 голов в 22 года. А вот в каком возрасте это делали Дзюба и другие росбомбардиры
Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе, оформив дубль в ворота "Лиона", довел число своих голов в национальном чемпионате до ста. Француз достиг этого рубежа более молодым, чем Лионель Месси и Криштиану Роналду. Что у говорить о лучших российских бомбардирах.
Японская угроза русскому золоту. Эксперты уверены: Кихира попортит нервы Трусовой и Щербаковой
24 марта в Швеции стартует чемпионат мира по фигурному катанию, главным событием которого станет турнир одиночниц.
Дарья Касаткина — укротительница мячиков. Ставка на красоту #22
Героиней нашей рубрики стала новоиспеченная чемпионка теннисного турнира в Санкт-Петербурге.
Перевес Орзул над Нагучевым становится угрожающим. Итоги 3-го раунда «Битвы полов»
«Папа с мамой найдут, куда пристроить шайбу». Защитник «Авангарда» — о серии с «Магниткой»
Дамир Шарипзянов поделился с «Плеймейкером» эмоциями от первого в карьере гола в Кубке Гагарина и ожиданиями от продолжения четвертьфинала против "Металлурга".
«Моргенштерна накроет волной». Бойцы и боксеры возмущены назначением рэпера пиарщиком банка
Продолжает набирать обороты скандал, связанный с назначением в один из крупнейших банков страны на должность директора по работе с молодежью популярного рэпера Моргенштерна.
Хабиб ушел не из-за денег. Теперь его называют «мишкой» и «болваном»
Окончательное решение Хабиба Нурмагомедова завершить профессиональную карьеру остается главной темой в мире смешанных единоборств.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика