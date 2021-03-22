Агент Гайча: Адаптация Адольфо в Италии прошла очень быстро, все хорошо

Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего «Беневенто» Адольфо Гайча, арендованного у ЦСКА до конца сезона-2020/21, рассказал об адаптации своего подопечного в Серии А.

Отметим, что вчера, 21 марта, гол 22-летнего аргентинца принес его команде победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата Италии.

– Мы очень счастливы. Адольфо забивает уже второй гол в Италии и чувствует себя прекрасно, а значит – мы тоже. Адаптация прошла очень быстро, все хорошо. Что касается будущего, то сейчас о нем говорить не стоит, нужно наслаждаться моментом и радоваться тому, что есть сейчас. Все мысли лишь о следующем матче, – приводит слова агента «Евро-Футбол.ру».

Гайч присоединился к «Беневенто» в конце января этого года – на его счету два гола в пяти матчах. В конце сезоне команда имеет право выкупить форварда у ЦСКА за 11 миллионов евро.

За нападающего армейский клуб заплатил 8,5 миллионов евро в августе 2020 года. В составе красно-синих он провел 18 встреч, отличился одним забитым мячом и одной результативной передачей.