Эрлинг Холанд: Мне еще многого нужно достичь, чтобы выйти на уровень Месси и Роналду

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд оценил свою текущую игровую форму.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету 20-летнего норвежца 33 гола и восемь результативных передач в 31 матче немецкой команды.

– Я каждый день думаю только о том, чтобы делать свою игры все лучше и лучше. Мне не нужно говорить о Месси и Роналду, которые по праву являются одними из лучших игроков в истории футбола. Мне все еще нужно многого достичь, чтобы выйти на их уровень, – цитирует Холанда Dagbladet.

Холанд защищает цвета «Боруссии» с января 2020 года. В общей сложности он отыграл 49 встреч, отличившись 49 забитыми мячами и 11 ассистами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее стало известно, что в услугах норвежского игрока заинтересованы «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Челси».