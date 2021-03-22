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22 марта 22:37

Пирло покинет «Ювентус», если его команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона

На данный момент туринский клуб идет на третьей строчке после 28 туров Серии А.

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может покинуть команду летом 2021 года.

Как сообщает Calcio Mercato, руководство туринского клуба готово уволить 41-летнего специалиста в случае, если команда не сможет попасть в топ-4 по итогам нынешнего сезона чемпионата Италии.

Отметим, что после 28 туров «бьянконери» занимают третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков. При этом у «зебр» есть одна игра в запасе.

Идущий на пятой строчке «Наполи» отстает от туринцев на два очка.

Пирло возглавил «Ювентус» в августе 2020 года, подписав с клубом двухлетний контракт.

источник: Calcio Mercato
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