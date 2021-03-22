Пирло покинет «Ювентус», если его команда не попадет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может покинуть команду летом 2021 года.

Как сообщает Calcio Mercato, руководство туринского клуба готово уволить 41-летнего специалиста в случае, если команда не сможет попасть в топ-4 по итогам нынешнего сезона чемпионата Италии.

Отметим, что после 28 туров «бьянконери» занимают третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 55 очков. При этом у «зебр» есть одна игра в запасе.

Идущий на пятой строчке «Наполи» отстает от туринцев на два очка.

Пирло возглавил «Ювентус» в августе 2020 года, подписав с клубом двухлетний контракт.