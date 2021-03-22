Геннадий Орлов: Сейчас Кокорин переживает момент унижения. Он загубил свой талант

Геннадий Орлов заявил, что бывший форвард «Зенита» и «Спартака» Александр Кокорин не сможет проявить себя в итальянской серии А.

«Кокорин не пришелся ко двору в «Спартаке», – рассказал Орлов в эфире «Радио Зенит». – Тренер его не понял, игроки тоже. Они смотрели на него завистливо, потому что ему дали такую зарплату, что они все отдыхали, глядя на него.

Я говорил, что если он хочет вернуться в футбол, то ему надо ехать в «Сочи». Там он бы восстановился и сейчас играл за сборную России. Он был бы более конкурентоспособен в глазах Черчесова, чем Заболотный. Думаю, тут двух мнений быть не может.

Пошли эти подсказки со стороны знакомых и особенно из интернета: «Да лучше езжай за границу!» Он по инерции и пошел, видя, что здесь к нему не очень хорошо относятся.

А почему к нему должны хорошо относиться? Мы оцениваем футболистов по игре. Но за то, что они творят за пределами футбольного поля и как ведут себя с женами и еще с кем-то, мы ответственности не несем. Они сами несут ответственность как граждане и как личности, сами страдают.