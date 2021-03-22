«Монако» готов продать Головина в летнее трансферное окно

Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона, сообщает французский портал Buzz Sport.

По информации источника, руководство «монегасков» рассматривает вариант с продажей 24-летнего россиянина ближайшим летом в случае, если поступит выгодное предложение по хавбеку. Ранее появлялась информация об интересе к игроку со стороны «Севильи».

Головин перешел в «Монако» в июле 2018 года из ЦСКА за 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он отыграл 16 матчей, забил четыре гола и отдал семь ассистов. Его контракт действует до конца июня 2024-го.