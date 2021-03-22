Андрей Семин официально присоединился к тренерскому штабу «Ротора»

Официальный сайт «Ротора» сообщил о том, что к тренерскому штабу волгоградской команды присоединился Андрей Семин, сын бывшего главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

Также новому главному тренеру Юрию Батуренко будут помогать Хасанби Биджиев, тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин и тренер по физподготовке Николай Приймак.

Ранее Андрей Семин и Батуренко вместе были ассистентами Юрия Семина в «Габале», «Мордовии» и «Анжи».

Последним клубом 51-летнего Семина-младшего была эстонская «Нарва-Транс», где он проработал главным тренером лишь два с половиной месяца летом 2019 года.

Батуренко возглавил «Ротор» 20 марта. Следующий матч в РПЛ команда проведет 3 апреля против московского «Локомотива» на своем поле.