Бородюк вновь станет главным тренером «Торпедо»

На должность главного тренера «Торпедо» будет Александр Бородюк, уже работавший в столичном клубе в сезоне-2013/14.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», официальное представление 58-летнего специалиста состоится во вторник 23 марта.

Напомним, что сегодня 22 марта «Торпедо» рассталось с Сергеем Игнашевичем, который тренировал автозаводцев с лета 2019 года.

Безвыигрышная серия москвичей в ФНЛ длится семь матчей, а проигрышная – четыре. «Торпедо» занимает шестое место, набрав 54 очка.

Предыдущим клубом Бородюка был австрийский «Хорн».