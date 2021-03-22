Хакан Чалханоглу: Надеюсь когда-нибудь оказаться в «Галатасарае»

Атакующий полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу сообщил о том, что однажды хотел бы стать игроком «Галатасарая», болельщиком которого он является.

Отметим, что 27-летний турок родился в немецком городе Мангейм и начал свой футбольный путь в академии местного клуба «Вальдхоф».

– Надеюсь поиграть в «Галатасарае» в будущем. Почему бы и нет? У меня вытатуирован лев, потому что я поддерживаю «Галатасарай», – приводит слова Чалханоглу Football Italia.

Турецкий хавбек выступает за «Милан» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету 33 матча, в которых он забил семь голов и отдал 11 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2021-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.