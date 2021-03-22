«Арсенал» намерен выкупить контракт Эдегора

Руководство «Арсенала» хочет сохранить в своем составе атакующего полузащитника Мартина Эдегора, арендованного у «Реала» до конца сезона-2020/21.
По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб доволен выступлениями 22-летнего норвежца и планирует выкупить его контракт по окончании срока арендного соглашения.
Отмечается, что многое в данном трансфере будет зависеть от того, сохранит ли свой пост главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, предоставивший норвежскому хавбеку малое количество игрового времени в начале текущего сезона. Тем самым, мадридский клуб может позволить «канонирам» либо продлить аренду еще на один год, либо полностью выкупить футболиста.
В составе «Арсенала» Эдегор отыграл 12 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.